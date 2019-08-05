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Altınok’tan Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:13
Altınok’tan Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i ziyaret etti. Başkan Altınok, "Başkanımızı tebrik ediyor, meclis üyeleri ve tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.


Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise yaptığı kısa açıklamada, "Altınok’un şahsıma gösterdikleri bu nezaket ve hayırlı olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bizler hizmet için buradayız. İlçelerimizin gelişimi için birlikte çalışacağız" dedi.


Ziyaretin sonunda Turgut Altınok, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Çetin de duyduğu memnuniyeti dile getirerek Turgut Altınok’a nazik ziyareti için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:13
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