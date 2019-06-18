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Altınokta Körler Derneğinden Rektör Aldemir’e ziyaret

Altınokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

18 Haziran 2019 Salı 07:55
Altınokta Körler Derneğinden Rektör Aldemir’e ziyaret

Altınokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.


Bayram Özen, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i tebrik ederek, rektörlük görevinin Aydın halkı ve üniversite için hayırlı olmasını diledi. Özen; dernek çalışmaları hakkında bilgiler vererek Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e, Aydın halkıyla bütünleşmeyi amaçlayan etkinliklere vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Toplumda ve eğitim hayatında engelli gençlerin aktif rol oynamasının önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, engelli ve gönüllü yurttaşlarla bir araya gelerek, Aydın halkı ile bütünleşmeyi amaçlayan sanatsal, kültürel ve eğitici faaliyetleri içeren çalışmalar içinde olduklarını aktardı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 07:55
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