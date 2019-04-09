0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Altınok ilk meclis toplantısında önemli mesajlar verdi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 63,65 oy oranıyla Keçiören Belediye Başkanı seçilen Turgut Altınok, ilk meclis oturumunda önemli mesajlar verdi.

09 Nisan 2019 Salı 11:42
Altınok ilk meclis toplantısında önemli mesajlar verdi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 63,65 oy oranıyla Keçiören Belediye Başkanı seçilen Turgut Altınok, ilk meclis oturumunda önemli mesajlar verdi. Keçiören Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasında yeni seçilen meclis üyelerini tebrik eden Başkan Altınok, “Keçiören tercihini yaptı, iradesini ortaya koydu. Buna saygı duyuyoruz. Vatandaş bizleri hizmet etmemiz için, şehrimize, kentimize hizmet edin diye seçti. Keçiören’e katkı sağlayacak güzel projelere açığız. Burada parmak hesabı olmayacak. Eksiğimiz, yanlışımız varsa düzelteceğiz. Birbirimize tahammülümüz olacak. Kırmadan, dökmeden, yıkmadan her türlü eleştiriye açığız. Kişileri değil, şehrimizi zenginleştireceğiz” dedi.


“Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz”


Keçiören Belediye Meclisinin ilk toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Başkan Altınok’un açılış konuşmasıyla yeni hizmet dönemine açıldı. AK Parti’den 27, CHP’den 10, MHP’den 5 ve İYİ Parti’den 4 meclis üyesinin bulunduğu Keçiören Belediye Meclisinde, Belediye Başkan Vekilleri, Meclis Divan Kâtibi Asil ve Yedek Üyeleri ile Belediye Encümen Üyeleri seçildi. Meclis açılış konuşmasında belediye meclis üyelerine hitap eden Başkan Altınok, “Bugün vatanımız varsa, devletimiz varsa, belediyemiz varsa bunu önce rabbimize sonra cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına; vatan, millet, devlet uğruna şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize borçluyuz. Hepsini rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.


“Kişiye münhasır bir şey meclisimizden geçmeyecek”


Şehrimizin hayrına ve faydasına olan ne varsa yetkilerimizi sonuna kadar kullanacağız diyen Altınok şöyle konuştu:


“Keçiören tercihini yaptı, iradesini ortaya koydu. Buna saygı duyuyoruz. Vatandaş bizleri hizmet etmemiz için, şehrimize, kentimize hizmet edin diye seçti. Keçiören’e katkı sağlayacak güzel projelere açığız. Burada parmak hesabı olmayacak. Eksiğimiz, yanlışımız varsa düzelteceğiz. Birbirimize tahammülümüz olacak. Kırmadan, dökmeden, yıkmadan her türlü eleştiriye açığız. Belediye meclis üyelerimiz hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Yanlış işler yapmayacağız. Şahsa münhasır, kişiye münhasır bir şey buradan geçmedi ve geçmeyecek. Kişiye özgü hiçbir imar düzenlemesinin meclisten geçmediğini hep birlikte göreceğiz.”


“Beytülmal bütün hesapların üzerindedir”


Belediye encümen üyelerine yönelik uyarılarda bulunduğunu da kaydeden Altınok, “Encümen seçiminde aday olan arkadaşlara hep şunu söyledim, omuzlarınızda vebaliniz var. Aldıklarınıza dikkat edin. Eğer kamuyu, belediyeyi zarara uğratan bir şeye müsaade ederseniz beytülmaldir, vebali vardır. Gizli saklı hiçbir işimiz yoktur. Gizlimiz saklımız olmayacaktır. Kişileri değil, kenti zenginleştirmeye bakacağız. Kişilere çalışmadık çalışmayacağız. Allah nasip ederse kentimizi zenginleştirip, kentimize çalışacağız. Alım-satım işiyle uğraşan arkadaşlara da söylüyorum, vebal omuzlarınızdadır. Bunun emniyeti omuzlarınızdadır. Herkesin görevi bitecek ama en önemlisi rabbimize hepimiz hesap vereceğiz. Makam, mevkii, unvan hep geçicidir. Yaptığımız hizmet bir taraftan da beytülmali korumaktır; bütün hesapların üzerindedir” diye konuştu.


Meclis başkan vekilleri ve kâtip üyeler belli oldu


46 meclis üyesinin bulunduğu Keçiören Belediyesi meclis oturumunda yapılan seçimlerde, Meclis 1’inci Başkan Vekili Metin Akdemir, Meclis 2’nci Başkan Vekili Fatih Ünal seçildi. Başkanlık Divan Kâtibi 1’inci Asil Üyesi Enes Sazak, 2’nci asil üyesi Özlem Gürbüz, yedek 1’inci kâtip üye Serdal Gümüş ve yedek 2’nci kâtip üye ise Zeynep Aktaş seçildi. Belediye encümen üyeleri ise Şükrü Özek, Emir Kuşdemir ve Alparslan Doğan oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu
    1. Kayıp olarak aranan 10 yaşındaki..
    2. Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor
    3. 5 aydır haber alınamayan Down..
    4. FETÖ, PETKİM'e kendi mülakatıyla..
    5. (Özel) Van’da kadın muhtar sayısı 4’e..
    6. Ruhani'den 20 adet nükleer IR6..
    7. Başkan Yalçın’dan personelle tanışma..
    8. Hopa’da fuhuş operasyonu: 70 kadın..
    9. Başkan uyardı gaza basıldı
    10. Hatay Barosu Müzik Topluluğundan konser
    11. Beşiktaş, Şenol Güneş ile gollü..
    12. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü..
    13. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    14. Akfa Holding'in FETÖ davası
    15. İzmir’in en ilginç devir teslimi:..
    16. Yufka pişirirken sıçrayan alevlere..
    17. Vali Günaydın ve Başkan Gülsoy’dan..
    18. Baydilli’ye tebrik ziyaretleri sürüyor
    19. Bağışıklığın formülü D vitamini
    20. "Sakin kent" Uzundere'ye 10 milyon..
    21. Mehmetçik Dağlıca çocuklarını eğlendirdi
    22. Bursa’da ‘varis’ zirvesi
    23. Altınok ilk meclis toplantısında..
    24. TİAD'dan Satış Mühendisliği Programı
    25. İlk ziyaret şehit aileleri ve..
    26. Kocaeli Kongre Merkezi’nin çevresi..
    27. Bilecik Valiliğine kurumsal pul
    28. Seyir halindeki araç bir anda alev aldı
    29. Yolda mahsur kalan hastanın imdadına..
    30. Vekil Özen’den Dündar’a tebrik ziyareti
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer