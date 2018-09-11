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Altınla kaplı iki kaya bulundu! Değerleri dudak uçuklatıyor

Avustralya'da bir madende altınla kaplı, 12 milyon dolar değerinde iki kaya bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 12:22
Altınla kaplı iki kaya bulundu! Değerleri dudak uçuklatıyor

Avustralya’da madenciler Kalgoorlie kentindeki madende altınla kaplı iki dev kaya buldu. Kayaların toplam değerinin 12 milyon dolar olduğu açıklandı. Kanadalı maden şirketi RNC Minerals, büyük olan 95 kiloluk ilk kayanın üzerinde 68 kilodan fazla altın bulunduğunu açıkladı. İkinci kayanın ise 63 kilo ağırlığında olduğu, 45 kilo altınla kaplı olduğu kaydedildi.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILACAK

Avustralyalı maden uzmanı Prof. Sam Spearing, genelde altın parçacıklarının gözle görülemeyecek kadar küçük olduğunu dile getirdi. Ülkedeki madenciler genelde kayalardan ton başına yalnızca 2 gram altın çıkarabiliyor. RNC Minerals şirketi, daha büyük olan kayayı açık artırmaya çıkaracaklarını açıkladı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 12:22
  1. RNC Minerals
  2. Prof. Sam Spearing
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