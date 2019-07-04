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Altınköy’e ahşaptan oyun parkı

Keyifli bir gün geçirmek için Altınköy’ü ziyaret eden çocuklara, köy içinde ahşap oyun parkı kuruldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:31
Altınköy’e ahşaptan oyun parkı

Keyifli bir gün geçirmek için Altınköy’ü ziyaret eden çocuklara, köy içinde ahşap oyun parkı kuruldu.


Tarihi evleri, köy çeşmesi, doğal hayatı, köy hayvanları ve 100 yıl öncesinin köy hayatını yansıtan tüm unsurlarıyla çocuklu ailelerin gözdesi olan Altınköy, artık çocuklar tarafından daha da çok sevilecek. Köyün içine çocuklar için ahşaptan oyun parkı kurulması talimatını veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, çocukların bundan böyle Altınköy’de daha fazla eğleneceklerini söyledi. Başkan Balcı “Altınköy Açık Hava Müzesi en çok çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Çocuklar burada hem eğleniyor hem de öğreniyor. Ahşap bir oyun parkının burada olması gerektiğini düşündük. Buranın dokusuna uygun ahşaptan oyun ünitesini Altınköy’e yerleştirdik. Çocuklar parkta daha fazla eğlensin, hep mutlu olsunlar istiyoruz” dedi.


Altınköy’ün yaz tatilinde de çocuklar için eğitici ve öğretici olduğunu söyleyen Başkan Balcı, “Okulların tatil olmasıyla beraber aileler çocuklarını daha çok Altınköy’e getirmeye ve burada vakit geçirmeye başladılar. Çocuklarımızın Altınköy’de güzel vakit geçirmeleri bizi de mutlu ediyor. Yaz boyunca tüm Ankaralıları Altınköy Açık Hava Müzemize bekliyoruz. Biz Altındağ Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik önemli projelere imza atmak istiyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi içim çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:31
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