0553 313 94 23

Altınköy ilaçlandı

Altındağ Belediyesi, Altınköy Açık Hava Müzesi’ni baştan aşağı ilaçlayarak vatandaşların sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesini sağlıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 10:03
Altınköy ilaçlandı

Altındağ Belediyesi, Altınköy Açık Hava Müzesi’ni baştan aşağı ilaçlayarak vatandaşların sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesini sağlıyor.


Vatandaşların, sıcakların artmasıyla birlikte ortaya çıkan haşerelerden etkilenmemesi için Altındağ Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde sokaklarda ve parklarda periyodik olarak ilaçlama çalışması yürüten ekiplerin bu seferki adresi 100 yıl önceki köy hayatını tüm ayrıntılarıyla misafirlerine yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi oldu. Aileleriyle birlikte güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların, sineklerden rahatsız olmaması için titiz bir çalışma yürüten ilaçlama ekipleri, müzedeki her noktayı ilaçladı. Çalı gruplarının ve ağaçların sağlığının da korunmasını amaçlayan ekiple, Altınköy’ü baştan aşağı haşerelerden arındırdı. 4 ayrı ekiple Altındağ’ın her mahallesini iki günde bir ilaçlayan Altındağ Belediyesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



İlaçlamalar düzenli yapılıyor


Güzel bir gün geçirmek için Altındağ’da parkları ve Altınköy’ü tercih eden Ankaralıların sağlığı için çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ’da göreve geldiğimiz andan itibaren vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için önemli çalışmalar başlattık. Verdiğimiz talimatlar doğrultusunda ilçe genelinde ekiplerimiz görev başında. İlaçlama çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyoruz.Altınköy Açık Hava Köy Müzesi’nde ilaçlama ekiplerimizce çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmayla Altınköy’ü ziyaret eden aileler rahat bir şekilde müzenin hayatının tadını çıkaracaklar. İlaçlama çalışmamız parkların yanı sıra ilçe genelinde sokak sokak düzenli olarak devam ediyor" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nuri Bilge Ceylan Sinemasına dair eleştirel bir inceleme
    1. Nuri Bilge Ceylan Sinemasına dair..
    2. Varto’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
    3. Narman’da 251 şehit anısına 251 çam..
    4. Ünlülerin kestane balı Ordu’dan
    5. Şehit annesi 15 Temmuz’da hıçkıra..
    6. Piyasa güne artı rezervle başladı
    7. Vali Bilgin: "İçki masalarında..
    8. Kuyucak’tamehterli ‘Demokrasi ve..
    9. Altınköy ilaçlandı
    10. İŞKUR iş ilanları İŞKUR kamu personeli..
    11. Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6..
    12. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    13. ABD medyası dikkat çekti: İşte..
    14. S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
    15. Başkan Yılmaz, yaz eğitim kampına..
    16. (Özel) Tarihi eser için değil, taze..
    17. Hamileler uzun yolculuklara çıkabilir..
    18. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre..
    19. Rus savaş gemileri Boğaz'dan böyle geçti
    20. (Özel) ’İndirimdeki ürünü kaçırdım’..
    21. Borsa güne yükselişle başladı
    22. Ukrayna, Rusya’ya ekonomik kısıtlamayı..
    23. (Özel) Damat dehşet saçtı:..
    24. 'Bana benim ülkemden, Filistin'den..
    25. Kapalı alanlarda halı kullanmak..
    26. Ahlak bozan TV dizileri boşanmaları..
    27. Sancaktepe’de freni patlayan İETT..
    28. Everton, Fabian Delph'i transfer etti
    29. Ekiplerin durdurduğu araçtan 4 bin 400..
    30. Güney Kore Lideri Moon Japonya’yı..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler