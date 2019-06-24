0553 313 94 23

Altınköprü Halk Dansları Topluluğu nefesleri kesti

Altınköprü Halk Dansları Topluluğu’nun yıl sonu mezuniyet gösterisi nefes kesti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:30
Altınköprü Halk Dansları Topluluğu nefesleri kesti

Altınköprü Halk Dansları Topluluğu’nun yıl sonu mezuniyet gösterisi nefes kesti. Öğrencilerin dans gösterisi izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.


Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atan Altınköprü Halk Dansları Topluluğu’nun mezuniyet gösterisinde yurdun her yöresine ait halk oyunları başarıyla sahnelendi. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu öğrencileri zorlu geçen bir yılın ardından hünerlerini sergiledi.Atatürk Kültür Merkezi Bedia Muvahhit Gösteri Salonu’nu dolduran yüzlerce izleyici, Türkiye’nin farklı bölgelerinden halk oyunlarını büyük bir başarıyla icra eden öğrencileri uzun süre ayakta alkışladı.


Kültür ve sanat kenti Büyükçekmece


Mezuniyet gösterisine katılan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festival Komitesi Başkanı ve Türk Halk Oyunları Federasyonu önceki dönem başkanı Gürhan Ozanoğlu, gösteri sonunda Altınköprü Halk Dansları Topluluğu öğrencileri ve eğitmenlerini kutladı.


Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Büyükçekmece’nin bir kültür ve sanat kenti olduğunu belirterek, Halk Akademisi Altınköprü Topluluğu eğitmen ve öğrencilerini kutladı.


Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Komitesi Başkanı Gürhan Ozanoğlu’da Altınköprü Halk Dansları Topluluğu’nun bu yılda çok başarılı bir dönem geçirdiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:30
  1. kültür
  2. sanat
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor
    1. Kadınlar bisiklet sürmeyi öğreniyor
    2. Makam odalarına 'gizli dedektör'
    3. Akıngüç Koleksiyonu İKÜSAG’da
    4. Seyfe Gölü Kuş Cenneti bölgesinde, yol..
    5. Giulia Cocchella’dan Uçan Minimini..
    6. Pat pat ile trafiğe çıkan yandı
    7. Vali Güzeloğlu’ndan Başkan Beyoğlu’na..
    8. Yeni Akit gazetemize saldırılarla,..
    9. Enez Gençlik Kampı’nın ilk konukları..
    10. Diş çekimi sonrası bunlara dikkat
    11. Almanya'da iş dünyası güveni haziranda..
    12. Mursi’nin cumhurbaşkanlığı ve ölümü..
    13. Elektrikli bisiklete çakar taktı,..
    14. Karaköprü Belediyespor’da alt yapı..
    15. Kadınların yaptıkları eserler..
    16. Çalı’da altın kemerin sahibi İsmail..
    17. Evlenmekten vazgeçen kız kardeşini..
    18. Şehir askerin ailesine şehadet belgesi..
    19. UEDAŞ çalışanlarına çetin arazi..
    20. Golfçüler halı ve fileyle şampiyonaya..
    21. Ziraat Fakültesi Bilecik tarımının..
    22. Türk ‘Pençe’si PKK’ya göz açtırmıyor!
    23. Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı..
    24. Firari FETÖ sanığı, Niğde'de kıskıvrak..
    25. "İstanbul seçimini yaptı, milletin..
    26. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    27. Yiğit Aslan Başarılarına Devem Ediyor
    28. Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde..
    29. Çaldıran Belediyesinden cami yapımı..
    30. Başkan Kılıç’tan muhtarlar zirvesi
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama