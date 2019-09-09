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Altının kilogramı 278 bin 350 liraya yükseldi

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:55
Altının kilogramı 278 bin 350 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 350 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 276 bin lira, en yüksek 278 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 278 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 266 milyon 76 bin 353,75 lira, işlem miktarı ise 966,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 275 milyon 331 bin 559,35 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Standart Kıymetli Madenler ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış276.640,001.504,75
En Düşük 276.000,001.506,50
En Yüksek278.350,001.512,00
Kapanış278.350,001.512,00
Ağırlıklı Ortalama 277.173,031.508,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)266.076.353,75
Toplam İşlem Miktarı (Kg)966,32
Toplam İşlem Adedi29

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:55
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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