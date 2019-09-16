0553 313 94 23

Altının kilogramı 276 bin 800 liraya yükseldi

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:54
Altının kilogramı 276 bin 800 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 275 bin 750 lira, en yüksek 277 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 276 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 411 milyon 307 bin 253,81 lira, işlem miktarı ise 1.506,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 418 milyon 10 bin 774,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış273.600,001.504,20
En Düşük 275.750,001.502,05
En Yüksek277.200,001.505,00
Kapanış276.800,001.504,00
Ağırlıklı Ortalama 276.364,101.503,05
Toplam İşlem Hacmi (TL)411.307.253,81
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.506,54
Toplam İşlem Adedi37

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:54
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in sağlık durumu
    1. Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in..
    2. "Saudi Aramco saldırısı İran..
    3. Manchester United, De Gea'nın..
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik
    5. Adnan Menderes'in idam edilişinin 58...
    6. Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?..
    7. Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları
    8. Serik’te iki günde iki ayrı yangın
    9. Avrupa Fair Play Birliğinden..
    10. Türk Hava Yolları THY İstanbul uçak..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Bakan Kasapoğlu’ndan Cenk İldem’e..
    13. Validen o polislere başarı belgesi
    14. Hakkari'de "İlköğretim Haftası" kutlandı
    15. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde..
    16. Vali Çakacak, kaybolmaya yüz tutmuş..
    17. Trump: “İran’ın saldırıyla bağlantısı..
    18. Haliliye kırsalı yollarına kavuşuyor
    19. Bülent Arınç'ı eleştiren MHP'li başkan..
    20. Odunpazarı Belediyesi tiyatro..
    21. Vali Atik, Ahilik Haftasını kutladı
    22. Kolombiya'da uçak düştü: 7 kişi..
    23. KUFSAD karşı kıyıdan bir dostu..
    24. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    25. SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle..
    26. Düzce’de "şifalı" olarak bilinen su..
    27. Mısırlı iş adamından Sisi karşıtı..
    28. Altın Portakal festivalinden Selma..
    29. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
    30. 3 bin yıllık kanal turizme..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!