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Altının kilogramı 276 bin 700 liraya geriledi

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:53
Altının kilogramı 276 bin 700 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 276 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 276 bin 700 lira, en yüksek 278 bin 99 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 276 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 85 milyon 961 bin 836,22 lira, işlem miktarı ise 312,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 96 milyon 586 bin 369,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış277.000,001.493,50
En Düşük 276.700,001.489,70
En Yüksek278.099,001.494,00
Kapanış276.700,001.492,70
Ağırlıklı Ortalama 277.074,821.491,93
Toplam İşlem Hacmi (TL)85.961.836,22
Toplam İşlem Miktarı (Kg)312,43
Toplam İşlem Adedi20

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:53
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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