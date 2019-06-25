İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 264 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 261 bin 800 lira, en yüksek 268 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 264 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 473 milyon 507 bin 307,63 lira, işlem miktarı ise 1.798,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 477 milyon 227 bin 634,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Urus Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: