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Altının kilogramı 263 bin 350 liraya yükseldi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:09
Altının kilogramı 263 bin 350 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 263 bin 350 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 262 bin 500 lira, en yüksek 263 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 263 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 298 milyon 792 bin 729,38 lira, işlem miktarı ise 1.129,15 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 299 milyon 928 bin 4,45 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış260.400,001.465,00
En Düşük 262.500,001.486,00
En Yüksek263.500,001.500,55
Kapanış263.350,001.497,00
Ağırlıklı Ortalama 263.208,331.491,85
Toplam İşlem Hacmi (TL)298.792.729,38
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.129,15
Toplam İşlem Adedi27

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:09
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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