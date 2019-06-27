0553 313 94 23

Altının kilogramı 259 bin 900 liraya yükseldi

27 Haziran 2019 Perşembe 16:42
Altının kilogramı 259 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 259 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 259 bin 600 lira, en yüksek 261 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 259 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 294 milyon 953 bin 646,51 lira, işlem miktarı ise 1.135,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 298 milyon 784 bin 986,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Uğuras Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış259.600,001.409,70
En Düşük 259.600,001.401,30
En Yüksek261.400,001.407,25
Kapanış259.900,001.404,50
Ağırlıklı Ortalama 260.150,481.403,95
Toplam İşlem Hacmi (TL)294.953.646,51
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.135,27
Toplam İşlem Adedi41

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:42
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. Saman indirirken römorktan düştü
    3. Avrupalı gençler Şanlıurfa’da
    4. Şamlı Panayırı’na binler akın etti
    5. Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu
    6. Başkan Vergili muhtarlarla ilk..
    7. Nilüfer Belediyesi’nin kültürel..
    8. Başkan Çakmak başarılı öğrencileri..
    9. Suyun önemi yeni nesillere aşılanıyor
    10. Başkan Aydar, depremin sembolü..
    11. CHP’li başkanlar fikir alışverişinde..
    12. Eskişehir’de renkli yürüyüş
    13. TBMM Genel Kurulu
    14. Canpolat esnaf odası temsilcileriyle..
    15. Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe..
    16. Motosiklet kaskıyla uyuşturucu..
    17. Gençlik ve Eğitim Derneğinden MGC’ye..
    18. Yetimler yararına kermes
    19. Şanlıurfa’da fırın denetimi
    20. Yükümlülere “Öfkeyi Kontrol..
    21. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    22. Marmaris, Dünya Rallisi Şampiyonası'na..
    23. Feci kazada hayatını kaybeden 15..
    24. Yarışmada 10 ton atık toplandı
    25. Macron, İran konusunda Trump ile..
    26. Anız yangınında eşyaları kül olan..
    27. "Bizi Türkiye'den kimse koparamaz"
    28. Taşköprü’de Sarımsak Festivali..
    29. YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış..
    30. Haliliye’de ihtiyaçlar yerinde tespit..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!