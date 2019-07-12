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Altının kilogramı 258 bin 200 liraya geriledi

12 Temmuz 2019 Cuma 16:39
Altının kilogramı 258 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 258 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 257 bin 600 lira, en yüksek 258 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 258 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 161 milyon 951 bin 258,58 lira, işlem miktarı ise 632,17 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 166 milyon 394 bin 345,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış259.100,001.418,40
En Düşük 257.600,001.405,00
En Yüksek258.500,001.410,00
Kapanış258.200,001.406,00
Ağırlıklı Ortalama 257.880,001.406,23
Toplam İşlem Hacmi (TL)161.951.258,58
Toplam İşlem Miktarı (Kg)632,17
Toplam İşlem Adedi22

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:39
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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