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Altının kilogramı 256 bin 600 liraya yükseldi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:41
Altının kilogramı 256 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 256 bin 600 lira, en yüksek 258 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,20 artışla 256 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 315 milyon bin 613,47 lira, işlem miktarı ise 1.217,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 318 milyon 635 bin 555,30 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış253.550,001.391,80
En Düşük 256.600,001.416,60
En Yüksek258.500,001.425,55
Kapanış256.600,001.418,50
Ağırlıklı Ortalama 258.234,621.391,94
Toplam İşlem Hacmi (TL)315.001.613,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.217,43
Toplam İşlem Adedi46

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:41
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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