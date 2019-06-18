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Altının kilogramı 253 bin 250 liraya yükseldi

18 Haziran 2019 Salı 16:55
Altının kilogramı 253 bin 250 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 253 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 252 bin 300 lira, en yüksek 254 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 253 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 95 milyon 631 bin 635,98 lira, işlem miktarı ise 376,57 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 105 milyon 344 bin 184,25 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası,Rona Döviz ve Kıynetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış252.500,001.336,60
En Düşük 252.300,001.340,30
En Yüksek254.400,001.349,90
Kapanış253.250,001.349,90
Ağırlıklı Ortalama 253.055,561.346,16
Toplam İşlem Hacmi (TL)95.631.635,98
Toplam İşlem Miktarı (Kg)376,57
Toplam İşlem Adedi24

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:55
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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