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Altının kilogramı 250 bin 500 liraya yükseldi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:09
Altının kilogramı 250 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 250 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 249 bin 750 lira, en yüksek 251 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 250 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 171 milyon 537 bin 648,69 lira, işlem miktarı ise 684,74 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 172 milyon 966 bin 955,22 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış250.450,001.282,50
En Düşük 249.750,00-
En Yüksek251.200,00-
Kapanış250.500,00-
Ağırlıklı Ortalama 250.539,02-
Toplam İşlem Hacmi (TL)171.537.648,69
Toplam İşlem Miktarı (Kg)684,74
Toplam İşlem Adedi24

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:09
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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