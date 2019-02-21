0553 313 94 23

Altının kilogramı 228 bin 200 liraya geriledi

21 Şubat 2019 Perşembe 17:18
Altının kilogramı 228 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 228 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 228 bin 200 lira, en yüksek 228 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 228 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 95 milyon 291 bin 36,56 lira, işlem miktarı ise 419 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 98 milyon 401 bin 309,19 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası, Halkbank ve İsgold Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış229.400,001.342,00
En Düşük 228.200,001.332,50
En Yüksek228.700,001.343,00
Kapanış228.200,001.335,00
Ağırlıklı Ortalama 228.615,381.335,27
Toplam İşlem Hacmi (TL)95.291.036,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg)418,79
Toplam İşlem Adedi35

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:18
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    35 yataklı devlet hastanesi, 50 yataklı olarak onaylandı
    1. 35 yataklı devlet hastanesi, 50..
    2. Komşuların park yeri kavgası: 2..
    3. Ülke alevlere teslim oldu! En az 70 ölü
    4. Kaymakam Pişkin, ziyaretçilerini..
    5. Annesinin yanından ayrılan küçük..
    6. Akhisarlı üreticileri rahatlatacak..
    7. Alanya’da dolu hayatı olumsuz etkiledi
    8. İş adamına FETÖ’den hapis cezası
    9. ’Cumhur İttifakı’ adayı Bahadır Güler..
    10. Cumhur İttifakı adayları polis okulunda
    11. "Tanzim satışlarla ilgili büyük..
    12. Büro Memur-Sen’de yeni başkan Mehmet..
    13. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak..
    14. Cezaevinden izinli çıkan mahkum,..
    15. Zeytinburnu'ndaki patlama davasında..
    16. CHP Malatya'da çatırdıyor!
    17. MHP Bozüyük İl Genel Meclisi 2. sıra..
    18. Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa’da sevgi..
    20. CHP’nin adayına uyuşturucu kaçakçısı..
    21. AYBÜ ile Alvimedica arasındaki iş..
    22. CHP’de büyük kriz: Malatya’dan istifa..
    23. Bursasporlu taraftarlardan birlik ve..
    24. Sakarya’da 10 tesiste 86 milyon..
    25. Tour of Antalya’nın ilk etabı..
    26. New York borsası düşüşle açıldı
    27. Erzurumlu çocuklar valiyi ziyaret etti
    28. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    29. Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor
    30. Fahrettin Altun’dan "2019’da Ülkem..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!