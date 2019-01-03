0553 313 94 23

Altının kilogramı 226 bin 800 liraya yükseldi

03 Ocak 2019 Perşembe 16:54
Altının kilogramı 226 bin 800 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 226 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 224 bin 300 lira, en yüksek 227 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 2,16 artışla 226 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 274 milyon 907 bin 706,9 lira, işlem miktarı ise 756 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 275 milyon 179 bin 934,4 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövız ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Garanti Bankası oldu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış222.000,001.288,40
En Düşük 224.300,001.287,00
En Yüksek227.400,001.287,00
Kapanış226.800,001.287,45
Ağırlıklı Ortalama 225.961,181.288,29
Toplam İşlem Hacmi (TL)274.907.706,9
Toplam İşlem Miktarı (Kg)756
Toplam İşlem Adedi64

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:54
  1. altın
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kadroya geçenler için enflasyon zammı istiyoruz"
    1. "Kadroya geçenler için enflasyon zammı..
    2. Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması
    3. İnternette yeni dönem başladı! AKN..
    4. Cildimiz ile ilgili yanlış bilinenler
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    6. Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması
    7. Balıkçı ağına takılan sakar meke..
    8. Terör uzmanından Türkiye'ye kritik..
    9. Ders çalışmıyorsa gözlerinde bir..
    10. Marmaris'te sağanak ve rüzgar
    11. Polis memurunun hareketi yürekleri..
    12. Akademisyen Şenel, son yolculuğuna..
    13. Bırakın da ödevini kendisi yapsın..
    14. Recep Gürkan'ın "Adrianoupolis'li yeni..
    15. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    16. CHP'den "bize neden oy verilmiyor?"..
    17. Döviz kurları
    18. Bebek ateşlenirse...
    19. YÖK'ten öncelikli alanlar için..
    20. 2 Türk kız öğrenci ölü bulundu
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti