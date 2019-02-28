İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 226 bin 550 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 200 lira, en yüksek 227 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 226 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 258 milyon 368 bin 639,11 lira, işlem miktarı ise 1.145 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 264 milyon 163 bin 962,69 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Akbank, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: