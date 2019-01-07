0553 313 94 23

Altının kilogramı 223 bin liraya geriledi

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:50
Altının kilogramı 223 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 223 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 221 bin 668 lira, en yüksek 223 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 223 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 183 milyon 847 bin 488,05 lira, işlem miktarı ise 822 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 184 milyon 120 bin 115,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış224.550,001.290,15
En Düşük 221.668,001.289,80
En Yüksek223.000,001.292,50
Kapanış223.000,001.291,40
Ağırlıklı Ortalama 222.184,201.274,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)183.847.488,05
Toplam İşlem Miktarı (Kg)822,20
Toplam İşlem Adedi37


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:50
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBBM Başkanı Binali Yıldırım'dan UBER Açıklaması: Yok Sayamayız, Düzenleme Yapacağız
    1. TBBM Başkanı Binali Yıldırım'dan UBER..
    2. Köyde mahsur kalan hasta, yolun..
    3. Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak..
    4. ABD'nin saldırı yalanının arkasından..
    5. 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?..
    6. Narkotik polisinden Yunanistan'da..
    7. Güzelim bergamutu unuttuk gitti..
    8. Maçta ölümden dönmüştü! Taburcu edildi
    9. Uygur bölgesini ziyaret taleplerine..
    10. Kartal'da okul önlerinde satış yapan..
    11. İsrail ile Ruanda arasında ilk direkt..
    12. Nevşehir'de sahte evrak operasyonu
    13. Aydın'daki kağıt fabrikasının yapımı..
    14. Süs bitkileri ihracatı 100 milyon..
    15. "Çocuk Sanat Festivali" 31 Ocak'ta..
    16. Döviz kurları
    17. Düğünlerde PKK propagandasına 9 gözaltı
    18. Denizli'de Shrek'in kardan heykelini..
    19. Büyük düşüş! İçişleri Bakanlığı resmen..
    20. Yabancı uyruklu öğrenciler için..
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!