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Altının kilogramı 222 bin liraya yükseldi

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:44
Altının kilogramı 222 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 219 bin lira, en yüksek 222 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,69 artışla 222 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 110 milyon 139 bin 624,10 lira, işlem miktarı ise 503 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 110 milyon 139 bin 624,10 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve EHG Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış218.300,001.280,00
En Düşük 219.000,001.285,00
En Yüksek222.000,001.289,90
Kapanış222.000,001.288,40
Ağırlıklı Ortalama 220.574,551.286,58
Toplam İşlem Hacmi (TL)110.139.624,10
Toplam İşlem Miktarı (Kg)503,99492
Toplam İşlem Adedi17

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:44
  1. Altının Kilogramı

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