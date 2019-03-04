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Altının kilogramı 222 bin 950 liraya geriledi

04 Mart 2019 Pazartesi 17:05
Altının kilogramı 222 bin 950 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 950 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 222 bin 950 lira, en yüksek 224 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre günü yüzde 2,05 azalışla 222 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 379 milyon 44 bin 700,42 lira, işlem miktarı ise bin 705,59 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 383 milyon 519 bin 405,39 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Troy Kıymetli Madenler ve VakıfBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış225.000,001.309,00
En Düşük 222,950,001.287,30
En Yüksek224.200,001.307,50
Kapanış222.950,001.287,60
Ağırlıklı Ortalama 223.691,401.293,29
Toplam İşlem Hacmi (TL)379.044.700,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.705,59
Toplam İşlem Adedi56

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:05
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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