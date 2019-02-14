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Altının kilogramı 222 bin 250 liraya yükseldi

14 Şubat 2019 Perşembe 16:59
Altının kilogramı 222 bin 250 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 221 bin 550 lira, en yüksek 222 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 222 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 93 milyon 564 bin 643,80 lira, işlem miktarı ise 424 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 102 milyon 330 bin 407,07 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış221.500,001.311,80
En Düşük 221.550,001.305,90
En Yüksek222.500,001.309,25
Kapanış222.250,001.306,15
Ağırlıklı Ortalama 222.375,001.306,89
Toplam İşlem Hacmi (TL)93.564.643,80
Toplam İşlem Miktarı (Kg)423,87
Toplam İşlem Adedi17

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:59
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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