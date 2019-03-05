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Altının kilogramı 222 bin 100 liraya geriledi

05 Mart 2019 Salı 17:06
Altının kilogramı 222 bin 100 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 222 bin 100 lira, en yüksek 222 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 azalışla 222 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 199 milyon 393 bin 466,93 lira, işlem miktarı ise 896,05 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 208 milyon 402 bin 479,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış222.950,001.287,60
En Düşük 222,100,001.285,60
En Yüksek222.900,001.289,00
Kapanış222.100,001.286,50
Ağırlıklı Ortalama 222.452,681.287,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)199.393.466,93
Toplam İşlem Miktarı (Kg)896,05
Toplam İşlem Adedi41

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:06
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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