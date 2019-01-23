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Altının kilogramı 219 bin 450 liraya geriledi

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:37
Altının kilogramı 219 bin 450 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 219 bin 450 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 219 bin 400 lira, en yüksek 220 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 219 bin 450 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 150 milyon 520 bin 746,31 lira, işlem miktarı ise 683 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 154 milyon 815 bin 174,56 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış221.000,001.284,10
En Düşük 219.400,001.284,50
En Yüksek220.850,001.287,00
Kapanış219.450,001.285,50
Ağırlıklı Ortalama 220.073,181.285,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)150.520.746,31
Toplam İşlem Miktarı (Kg)683,04
Toplam İşlem Adedi28

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:37
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

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