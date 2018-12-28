İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 215 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 215 bin 900 lira, en yüksek 217 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 215 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 326 milyon 56 bin 478,08 lira, işlem miktarı ise 1.505 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 326 milyon 230 bin 805,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: