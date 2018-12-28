Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Altının kilogramı 215 bin 900 liraya geriledi

28 Aralık 2018 Cuma 16:34
Altının kilogramı 215 bin 900 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 215 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 215 bin 900 lira, en yüksek 217 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 215 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 326 milyon 56 bin 478,08 lira, işlem miktarı ise 1.505 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 326 milyon 230 bin 805,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış216.500,001.270,80
En Düşük 215.900,001.270,60
En Yüksek217.500,001.281,40
Kapanış215.900,001.278,20
Ağırlıklı Ortalama 216.589,291.274,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)326.056.478,08
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.504,71
Toplam İşlem Adedi111

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:34
  1. Altının Kilogramı
  2. KMKTP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de yılın bombası! 'Hazır mısın Türkiye?'
    1. Süper Lig'de yılın bombası! 'Hazır..
    2. Bakan Pekcan'dan yakalanan 1,5 ton..
    3. Neden paraya ‘paya’ diyor ki bu çocuk?
    4. "Dörtyol-Hassa yolunu yatırım..
    5. AK Parti Çankaya belediye başkan adayı..
    6. Kapalıçarşı'da altın
    7. ÖSO'dan mesaj var: Türkiye emir..
    8. AGD'den yılbaşı tepkisi: Haramın..
    9. "Buzağı desteği önümüzdeki hafta..
    10. Döviz kurları
    11. Trabzonspor'dan flaş karar: Kendinize..
    12. Türkiye Burkina Faso'daki terör..
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    14. New York borsası yükselişle açıldı
    15. Bolu'da FETÖ'nün "askeri mahrem imam"..
    16. Schneider Electric ile Tüprag iş..
    17. Düzce'deki FETÖ/PDY davasında karar
    18. İmamoğlu'nun, Erdoğan'dan randevu talebi
    19. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    20. Türkiye Burkina Faso'daki terör..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?