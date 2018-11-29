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Altının kilogramı 203 bin 100 liraya geriledi

29 Kasım 2018 Perşembe 16:36
Altının kilogramı 203 bin 100 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 203 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, gün boyu 203 bin 100 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü de önceki kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 203 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 96 milyon 219 bin 63,36 lira, işlem miktarı ise 465 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 97 milyon 175 bin 306,16 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış205.200,001.215,00
En Düşük 203.100,001.212,15
En Yüksek203.100,001.227,90
Kapanış203.100,001.227,90
Ağırlıklı Ortalama 203.100,001.225,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)96.219.063,36
Toplam İşlem Miktarı (Kg)465,28576
Toplam İşlem Adedi14

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:36
  1. altın
  2. Altının Kilogramı

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