Altını olanlar veya bozduracaklar dikkat! İslam Memiş gümüşü tavsiye etti

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Analist İslam Memiş, hem dolar/TL kuru hem de altının gram fiyatının rekor artışına ilişkin, "Altın sahibi olmak artık kolay olmayacak. Altının gram fiyatında orta ve uzun vade için yeni rekorlar bekliyor olacağım" değerlendirmesinde bulundu. Memiş altın alamayana ucuz ve uzun vade yatırım için gümüşü tavsiye etti.

Altının gram fiyatı; Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine yükselişini sürdürüyor. Amerika Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere diğer merkez bankalarının ‘Geçici Enflasyon’ söylemi ile altın fiyatlarını 6 ay baskıladığını, baskı altında kalan altının ons fiyatının 1.758 dolardan 1.877 dolara yükseldiğini söyleyen Memiş, altının ons fiyatındaki enflasyon fiyatlamalarının yeni görülmeye başlanacağını belirtti.

'Altının gram fiyatı 800 liraya kadar yükselebilir'

Memiş, "Enflasyonu fiyatlayan altının ons fiyatı, 2.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması demek olur. Dolar/TL kuru ile alakalı belirsizliğin sürmesi, dolar endeksinin yükseliş süreci, fiziki talep gibi nedenler altın fiyatlarının yükselişini destekliyor. Altının gram fiyatı, 2022’de 800 liraya kadar yükselişini sürdürebilir" dedi.

'Dolar nereye, altın oraya gidecek

"Dolar nereye, altın oraya gidecek" diyen Memiş, "Eğer yıl sonuna kadar dolar/TL kurunda bir düşüş yaşanırsa bu kesinlikle 'Altın Al' alarmı olur. Her yıl olduğu gibi altın almayan bin pişman oluyor" şeklinde konuştu.

'Yükselen fiyatlar gelenekleri vuracak'

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Memiş, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Altın fiyatlarının bu kadar çok değer kazanması, beraberinde örf, âdet ve geleneklerimizde de değişimlere neden olacak. Altın, hediye takısı olarak, örf, âdet ve kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Ancak, 100-200-300-400-500-600 derken gramı 700 liraya dayandı. Artık altın, hediye ve tasarruf aracı olmaktan çıktı lüks oldu. Kadınların altın günü bitti, düğün nişan ve sünnet gibi törenlerde takıların yüzde 80’ni nakit paraya döndü, evlenen çiftler ise çok az miktarda altın alabiliyorlar. Vatandaş 3-5 yıl öncesine kadar düğün takısı alırken, çeyrek- yarım altın arasında gel-git yaşıyordu 'Çeyrek takıyorum ama ayıp olur mu?' diye düşünüyordu, bugün ise 'Yarım gram var mı?' diye soruyor. Bunun nedeni tamamen değer artışıyla ilgilidir. 1-2 yıl sonra düğünlerdeki altın kültünün tamamen biteceğini, imitasyon takıların daha fazla rağbet göreceğini düşünüyorum."

Bu gelişmelerle birlikte kuyumculuk esnafında da çöküş yaşanacağını öngördüğünü belirten Memiş, "3-5 yıl önce az gelir diye çeyrek takmaya utanan bir vatandaşın bugün yarım gram bile alamayacak duruma gelmesi, önümüzdeki süreci bize net bir şekilde gösteriyor. Altın fiyatları yükseldikçe, boyutlarının da küçüldüğünü gördük. En az gram, 22 ayar yarım gram altın. Kulplu olması, çeyrek altınla aynı boyda olması 22 ayar olması (yani alım-satım arasında 10 lira oynaması, çeyrek gibi) onu avantajlı duruma getirdi. Bugünkü değeri 315 lira. Alamayanlar, 200 lira nakit para takmayı tercih ediyorlar. Bundan sonra 'Yeni çeyrek, yarım gram oldu' ya da 'Çeyreğin tahtına yarım gram altın oturdu' diyebiliriz" dedi.

VATANDAŞ NE YAPMALI: Yukarıda belirttiğim gibi altın fiyatlarındaki düşüşler sınırlı ve geçici olur. Önümüzdeki yıl altının gram fiyatı, 800 liraya yükselebilir diye tahmin ediyorum. Altın yatırımcısı satış için çok aceleci olmamalı.

'İhtiyaç olmadan satmayanlar her zaman kâr eder'

"Altın, ihtiyaç olmadan bozulmaz. Kural budur. Uzun vadeyi göz önünde bulunduranlar, ihtiyaç olmadan satmayanlar her zaman kâr eder. Ancak ev, araba alacaktır ya da farklı bir yatırım yapacaktır o zaman satabilir" diyen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alım gücü olan yine almaya devam etmeli. Uzun vade göz önünde bulundurmalı ve miktarı artırmalı. Yani, miktara değil fiyata önem veren zarar eder. Önemli olan 10 gramı 20 gram 20 gramı 30 gram yapmak. Eğer 500’den 674’e yükseldi diye sevinirlerse veya değer kazandığını düşünürlerse yıllık bazda yanlış düşünmüş olurlar. Özellikle bu yıl altın, enflasyona karşı sadece paramızı korumuş oldu.

TL’nin değer kaybını hesaplandığında altındaki miktarın kazanç değil, koruma olduğu görülecektir. Mümkünse fiziki altınlarına sahip çıkmalı. Çünkü küresel ısınma ve fiziki taleple birlikte yer altındaki altın miktarları azalmaya devam ediyor. Bilim insanları, “Yer altındaki altın madenleri 2050’ye kadar tükenmiş olur” diye açıklama yapıyor. Bu da fiziki altının önemini zamanla bize göstermiş olacak."