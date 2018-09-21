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Altın fiyatı tahminleri değişti

ABD yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatı için tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

21 Eylül 2018 Cuma 08:32
Altın fiyatı tahminleri değişti

Goldman Sachs bugün yayınladığı rapor ile altın fiyatı için tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Goldman Sachs, spot altın için 3, 6 ve 12 ay vadeli tahminlerini 1350 dolar/ons, 1375 dolar/ons ve 1450 dolar/ons seviyesinden 1250 dolar/ons, 1300 dolar/ons ve 1325 dolar/ons seviyesine indirdi. Ayrıca yıl sonu için bakır fiyatı tahminini 6.500 dolar/ton, Brent petrolü için kısa vadeli hedefini 80 dolar/varil olarak devam ettirdi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 08:32
  1. altın fiyatları
  2. Goldman Sachs

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