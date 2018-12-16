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Altını, doları ve eurosu olanlar dikkat! Yarın başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17-21 Aralık tarihleri arasında euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek. Söz konusu devlet tahvilleri, 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda (182 gün) bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek.

16 Aralık 2018 Pazar 18:18
Altını, doları ve eurosu olanlar dikkat! Yarın başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruyagöre, bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi veyatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-21 Aralık'ta talep toplama yöntemiyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek. Senetler, 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Yıllık getiri oranı yüzde 4

Söz konusu devlet tahvilleri, 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda (182 gün) bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek. Euro cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 1,25, yıllık getiri oranı yüzde 2,50 olarak belirlenirken, dolar cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık getiri oranı ise yüzde 4 olacak.

Aracılık edecek bankalar

Euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri, bireysel yatırımcılarasatılacak. Senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı, kuponödemeleri ve itfası Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası,Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Asgari talep tutarı 10 bin euro/dolar

Euro ve dolar cinsinden ihraç edilecek senetler için asgari talep tutarı 10 bin euro/dolar olacak. Senetler bin euro/dolar ve katları şeklindeihraç edilecek. Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faiz getirisi üzerinden bin euro/dolar ve katları olacak şekilde sadece senetlerin satın alındığı aracı bankalara satılabilecek. Euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri mevcut vergi mevzuatına tabi olarak Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca vergilendirilecek.

Altın tahvili ihracı başlıyor

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yarın itibarıyla Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecek.

Söz konusu senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı,kupon/kira ve anapara ödemeleri ve senetlerin vadeden önce satış işlemleri Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası (6.etaptan itibaren talep toplamaya başlayacak) aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Altında yıllık yüzde 2,4

Senetler 2 yıl (728 gün) vadeli olacak, ilgili etaba ilişkin talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak, yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1,2 (yıllık yüzde 2,4) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcıların hesaplarına Türk lirası cinsinden ödenecek.

Yarın bekleniyor

Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altınveya darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini belirlenen ve her bir etap için geçerliolan fiziki altın talep etme dönemlerinde aracı bankalarına başvurarak iletmeleri gerekecek. Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların ana paraları vade sonunda, banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:18
  1. Türkiye
  2. Halk Bankası
  3. Ziraat Bankası
  4. Kuveyt
  5. Maliye Bakanlığı
  6. Garanti Bankası
  7. Akbank
  8. 21 Aralık
  9. Finansbank
  10. Denizbank
  11. QNB Finansbank
  12. Türk Ekonomi Bankası
  13. İş Bankası
  14. Vakıflar Bankası
  15. Yapı ve Kredi Bankası
  16. Hazine ve Maliye Bakanlığı

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 24 dk önce
    Altında %2.4 zekatını karşılamıyor be, kim verir.
  • ERSOY ERSOY 28 dk önce
    Millette ne dolar nedealtınkaldi sayin cumhurbaşkanı dinleyenvatandaşlar hepsi ni bozdurdu ne kaldiki geriye daha altin ve dolarvarmidiyemiaraştırıyorsunuz yok yoooook milletac sayinberat albayrak ac ac hayat size meclistentos pembegörünüyor ama işinaslioyledegil millet soğanpatatesalamazoldu evine

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