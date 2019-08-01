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Altındağ’dan Ankara turizmine destek

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen “Ankara’yı tanıyoruz” kültür gezileri başladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:13
Altındağ’dan Ankara turizmine destek

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen “Ankara’yı tanıyoruz” kültür gezileri başladı. Geziler kapsamında öncelikle; Çamlıdere, Beypazarı, Nallıhan ve Polatlı gezilecek.


Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen “Ankara’yı tanıyoruz” kültür gezileri kapsamında, Altındağlı vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Altındağlılar ilk olarak Ankara’yı yakından tanıyacak. Gezi kapsamında Çamlıdere, Beypazarı, Nallıhan ve Polatlı gibi Ankara’nın tarihi ve kültürel açıdan öne çıkan ilçeleri gezilecek.



Öncelik Ankara turizmi


“Kültür gezileri yapılacaksa, ilk olarak yaşadığımız şehri yakından tanımalıyız” diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, gezi programının bu düşünce doğrultusunda belirlendiğini söyledi. Başkan Balcı, “Ankara’mız ve ilçeleri tarihi açıdan pek çok değerli alana, doğal güzelliğe sahip. Şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın bu güzellikleri mutlaka görmesi, yakından tanıması gerektiğini düşünüyorum. Buralar şehrin merkezine en fazla 1 saat uzaklıkta Altındağlı vatandaşlarımız da bu ilçelerimizi görsün, yaşadığı şehri yakından tanısın, kendini daha fazla Ankaralı hissetsin istedik. Altındağ Belediyesi olarak önceliğimizi Ankara turizmine veriyoruz” dedi.



İlk durak Çamlıdere


Gezi programının ilk olarak Çamlıdere ilçesi ile başladığını söyleyen Başkan Balcı, programa sırasıyla Beypazarı, Nallıhan ve Polatlı’nın da ekleneceğini söyledi. Başkan Balcı, kültür gezilerinden, herkesin güzel anılarla dönmesini temenni ettiğini de sözlerine ekledi. Çamlıdere’ye giden Altınpark ve Aydınlıkevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerini Aluçdağı Milli Parkı’nda eşlik eden Başkan Asım Balcı, vatandaşlarla sohbet etti.



Tarih, kültür ve doğa


Gezi programı kapsamında otobüsler her sabah saat 09.00’da Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi önünden kalkıyor. Çamlıdere’de Doğa ve Hayvan Müzesi’ni gezen Altındağlılar; Terazi Müzesi, Merkez Camii ve Kına Evi gibi tarihi ve kültürel alanları görme imkanı buluyor. Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Türbesini de ziyaret eden Altındağlı vatandaşlar, ardından Aluçdağı Milli Parkı’nda düzenlenen piknikle doğanın tadını çıkarıyor. Geziye sırasıyla, tüm Kadın Eğitim ve Kültür Merkezli üyeleri ve Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyeleri katılacak.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:13
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