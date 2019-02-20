Altındağ'da toplu açılış töreni

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altındağ Belediyesince yapımı tamamlanan tesislerin açılışı için Karapürçek Köroğlu Parkı'nda düzenlenen törende vatandaşlara hitap etti.

Altındağ'ın, Ankara'nın en kadim ve en köklü semtlerine ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, "Ankaramızın manevi muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretleri, Şeyh Taceddin Hazretleri, Şeyh İzzettin Hazretleri, Melike Hatun gibi gönül insanları burada, Altındağ'da yatıyor. Örnek hayatlarıyla, hikmetli sözleri ve geriye bıraktığı eserleriyle Ankara'ya İslam mührünü vuran tüm hak aşıklarını rahmetle yad ediyorum. Rabbim bize o güzel insanların miraslarına sahip çıkmayı nasip eylesin. Bizleri onların yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Açılış törenindeki katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan İkinci Murad'ın torunlarından Karacabey'in türbesinin Altındağ'da, Hacettepe Hastanesi içerisinde bulunduğunu anımsattı.

Şiirleri İslam öncesi dönemde Kabe'nin duvarlarına asılan 7 şairden biri olan İmru'l Kays'ın mezarının da Altındağ'da olduğunu aktaran Erdoğan, "Altındağ'da bulunan Ankara Kalesi zaten şehrin sembollerindendir. Altındağ, sadece tarihin ve kültürün değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yapmasıyla aynı zamanda milli iradenin merkezidir. Altındağ, tüm renkleri ve tüm güzellikleriyle Ankara'nın bağrındaki Anadolu'dur." diye konuştu.

Altındağ'ın, kuruluşundan itibaren AK Parti'ye verdiği destekle vesayet karşısında demokrasinin de kalesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Millete hizmete koyulduğumuzdan beri Altındağ'ı, Altındağ'ın cesur, gayretli ve fedakar insanlarını hep yanımızda bulduk. Bizi yalnız koymadınız. Şu ana girdiğimiz 14 seçimin tamamında, siz Altındağlı kardeşlerimizin çok güçlü desteğini aldık. Partimizi kurup ülkemiz için hizmet yolculuğuna başladığımızda Altındağ yüzde 50 ile 'Adalet ve Kalkınma' dedi. Vesayet odaklarının tüm güçleriyle üzerimize abandığı 2004'te Altındağ, 64,5 ile 'Demokrasi' dedi. Eski Türkiye heveslilerinin özellikle saldırdığı 2009'da Altındağ, yüzde 57,3 ile 'Milli irade' dedi. İhanet çetesinin saldırılarının yoğunlaştığı 30 Mart 2014'te Altındağ bu defa yüzde 64 ile yine hizmet siyasetini, eser siyasetini seçti. Tarihimizin ilk doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Altındağ, yüzde 65,5 gibi rekor bir oy oranıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına taşıdı.16 Nisan halk oylamasında Altındağ, yüzde 63,3 ile 'Kalıcı istikrar, büyük ve güçlü Türkiye' dedi. Son olarak 24 Haziran'da Altındağ bir kez daha partimize ve Cumhur İttifakı'na rekor düzeyde oy oranıyla sahip çıktı. Yüzde 66 ile şahsımı ikinci kez Cumhurbaşkanlığına layık gördünüz."

- Altındağ'ın güçlü duruşu

Altındağlıların güçlü duruşuyla, sadece Altındağ ya da Ankara'nın gelişmesine katkı sunmakla kalmadığına işaret eden Erdoğan, "Aynı zamanda Türkiye'nin son 17 senede siyasette, ekonomide, eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz, ülkemizin yolunu açtınız." diye konuştu.

Vefa ve kadirşinaslıkları için Altındağlılara teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kardeşinize sahip çıktığınız için büyük Türkiye yolculuğunda bizlere yol arkadaşlığı yaptığınız için Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. İnşallah 31 Mart akşamında, bu başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz. Tıpkı son 14 seçimde olduğu gibi biz yine Altındağlı kardeşlerimizden rekor bekliyoruz. Sizlerden bir kez daha iradenize, geleceğinize, ülkemizin beka mücadelesine sahip çıkmanızı bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa katılanlara yönelttiği "Altındağ, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta sandığı, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta, tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'Evet' diyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na 'Evet' diyor musun?" sorulara, "Evet" yanıtını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart inşallah Türkiye için aziz milletimiz için Altındağ için hayırlara vesile olsun. 31 Mart, Gazze için Filistin için Suriye, Irak, Arakan, Türkistan için coğrafyamızın tüm mazlum halkları için dünyaya verilmiş gür bir mesaj olsun. 31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır." dedi.

(Sürecek)