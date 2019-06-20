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Altındağ’da “Sıfır moloz” dönemi

Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikâyetleri dikkate alarak başlattığı dev temizlik çalışması kapsamında Önder Mahallesi’nden 2 ayda 4 bin kamyon moloz kaldırdı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:34
Altındağ’da “Sıfır moloz” dönemi

Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikâyetleri dikkate alarak başlattığı dev temizlik çalışması kapsamında Önder Mahallesi’nden 2 ayda 4 bin kamyon moloz kaldırdı.


Halk sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliği oluşturan molozlara karşı harekete geçen Altındağ Belediyesi, Önder Mahallesi’ndeki moloz atıklarını temizledi. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla 2 ay süresince Önder Mahallesi’nde hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, yıkılan gecekondulardan kalan 4 bin kamyon molozu kaldırdı.Titiz bir çalışma yürüten ekipler Önder Mahallesi’ni pırıl pırıl bir hale getirdi. Daha önce Hacı Bayram Mahallesi’nde kapsamlı bir çalışma yürüten Altındağ Belediyesi’nin Gültepe Mahallesi’ndeki moloz temizliği çalışmaları devam ediyor.


Çalışmalar devam edecek


Altındağ’ın kentsel dönüşüm noktalarında gecekondulardan kalan molozları temizlemek için talimat verdiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı,” Göreve geldiğimiz andan itibaren vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli talimatları verdik. Önder Mahallesi moloz atıkları nedeniyle sorunlu bir bölgeydi. Vatandaşlarımızdan gelen molozların temizlenmesine yönelik talepleri anında işleme alarak harekete geçtik. Önder Mahallesi’nde uzun bir çalışma gerçekleştirdik. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 bin kamyon molozu temizleyerek Önder Mahallesi’ni molozdan arındırdık. Halkımızın sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için temizlik çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:34
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