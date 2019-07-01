Altındağ’da öncelik temizlik

İlçede geniş kapsamlı moloz ve atık temizliği başlatan Altındağ Belediyesi, 9 süpürge aracıyla da sokakları tertemiz yapıyor.

“Önceliğimiz temiz bir ilçe” diyerek çalışmalarını yürüten Altındağ Belediyesi, sorumluluk alanındaki bölgeleri pırıl pırıl temizliyor. Altındağ Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, 9 süpürge aracıyla mahalleleri düzenli olarak süpürerek vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola çıkan temizlik araçları, sokakları dip köşe süpürüyor. Gün içerisinde Altındağ Belediyesinin mahallelerde detaylı temizlik yapan ekiplerine de eşlik eden araçların yürüttüğü çalışmalar vatandaşlardan tam not alıyor.

Çevresel sorunlara neşter vuruluyor

Temizliğe büyük önem verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Göreve geldiğimiz günden beri Altındağ’daki temizlik çalışmalarıyla ilgili yoğun bir mesai yapıyoruz. Günlük rutin çöp toplama çalışmalarına ek olarak mahallelerimizde geniş kapsamlı temizlik çalışmaları yürüttük. Evsel atıkların yanı sıra mahallelerde oluşan molozlara da müdahale ederek çevresel sorunlardan birine neşter vurduk. Biz Altındağ’da ilk önceliğimizi temizliğe verdik. Bu çalışmalarımızın yanında 9 adet süpürge aracımız da sokakları tek tek dolaşarak vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için seferber oldu” dedi.