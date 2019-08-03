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Altındağ’da kurban yoğunluğu

Ankara’nın en modern kurban satış ve kesim alanı hem satıcılardan hem de alıcılardan büyük ilgi görüyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:14
Altındağ’da kurban yoğunluğu

Ankara’nın en modern kurban satış ve kesim alanı hem satıcılardan hem de alıcılardan büyük ilgi görüyor. Kurban satış alanında doluluk yüzde 95’e ulaşırken, kesim için alınan randevu sayısı da giderek artıyor.


Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda yüzler gülüyor. Tam donanımlı ve modern tesiste, satıcılar kadar alıcılar da memnun Türkiye’nin dört bir tarafından gelen kurbanlıklar ve satıcıları için her ayrıntının düşünüldüğü tesiste, alıcıların da rahat etmesi için hiçbir detay atlanmadı. Bu durum da tesise olan ilginin her geçen gün artmasına neden oldu.



Doluluk yüzde 95


Kurban Satış Alanı’nda doluluğun yüzde 95’e ulaştığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Balcı, “Kars, Ardahan, Erzurum, Muş, Sivas, Çankırı, Çorum, Yozgat ve Kırşehir başta olmak üzere, Türkiye’nin değişik illerinden kurban satıcılarımız günler öncesinden buraya gelip satışa başladı. Burada herkes halinden memnun Satıcıların yemek yiyip duş yapabileceği, rahatlıkla konaklayabileceği alanlar mevcut. Hayvanların denetim ve bakımını, tesisteki temizlik ve diğer ihtiyaçları hiç aksatmıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler” dedi.



Sıra almak için acele edin


Kurban Bayramı’nda vatandaşların kesim için 2 farklı seçeneği olduğunu belirten Başkan Balcı şu bilgileri verdi:


“Tesisimizde bulunan kapalı kesim alanından faydalanmak isteyenler, kesim için ücret ödeyip sıra numarası alarak bu hizmetten faydalanabilirler. Kapalı alanda kesim yapmak için vatandaşlarımızdan yoğun bir ilgi var. Çok fazla sayıda talep olduğu için, bu bölümde sıra numarası almak isteyenlere acele etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.



Acemi kasaplara dikkat


Kapalı alanda kesim yapmak istemeyen vatandaşların açık alanda kesim yapabilme imkanının da olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Tesisimizde belirlediğimiz alanda, isteyenler kendi belirledikleri kasaplarla, kendi imkanlarıyla da kesim yapabilirler” dedi.


Başkan Balcı vatandaşları acemi kasaplara dikkat etmeleri konusunda da uyardı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:14
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