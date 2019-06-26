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Altındağ’da halk günleri başlıyor

Muhtarlarla buluşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşların sorunlarının dinleneceği Halk Günü buluşmalarının ilkini Perşembe günü yapacaklarını belirtti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:49
Altındağ’da halk günleri başlıyor

Muhtarlarla buluşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşların sorunlarının dinleneceği Halk Günü buluşmalarının ilkini Perşembe günü yapacaklarını belirtti.


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, seçim zamanı ilçedeki muhtarlarla her ay bir araya gelme sözü verdiklerini hatırlatarak, 26 mahalle muhtarıyla Altındağ Belediyesinde toplantı yaptı. Başkan Balcı, toplantı boyunca muhtarların sorumlu oldukları mahallerle ilgili taleplerini tek tek dinledi. Mahalle muhtarlarıyla toplantıların aylık olarak devam edeceğini belirten Başkan Balcı, “Muhtarlar bizim mahallelerdeki temsilcimizdir. Muhtarlarımızla iş birliği yaparak mahallelerimizdeki eksikleri hızlı bir şekilde gidereceğiz. Halkımızın taleplerine hızlı cevap verebilmek için Altındağ Belediyesi olarak 14 araç ve iş makinesiyle filomuzu güçlendirdik. Amacımız daha temiz ve yaşanabilir bir Altındağ” dedi.



“Hepimizin derdi Altındağ”


Göreve başladığı günden itibaren yaklaşık üç aylık dönemde ilçeye yapılan hizmetleri muhtarlarla paylaşan Başkan Balcı, yakın zamanda başlayacak diğer projelerle ilgili de görüş alışverişinde bulundu. Başkan Balcı, “Altındağ’da vatandaşın istediği işleri yapıp, istemediği onay vermediği işlerden de uzak duracağız. Hepimizin derdi Altındağ’ı ortak akılla geleceğe taşımak. Bu yüzden vatandaşlarımızın görüşlerini çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın ilçeye yönelik düşüncelerini, isteklerini ve sorunlarını daha iyi öğrenebilmek için Perşembe günleri Halk Günü yapacağız. Bu buluşmayı her hafta düzenli olarak yapmayı planlıyoruz. İlkini de bu hafta yapacağız. Altındağ’ın geleceğe emin adımlarla hazırlanması için ilçedeki herkes söz sahibi olacak” ifadelerini kullandı.



Muhtarlardan Balcı’ya teşekkür


Yapılan toplantılardan ve Altındağ Belediyesinin mahallelerdeki titiz çalışmasından memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar, Başkan Asım Balcı’ya teşekkür etti. Muhtarlar, “Belediyenin muhtarlarla olan iş birliği çok güçlü. Mahallelerimizle ilgili ilettiğimiz sorunlara anında çözüm bulunuyor. Bu nedenle bizlerle sürekli iletişim halinde olan Altındağ Belediye Başkanımız Doç. Dr. Asım Balcı’ya teşekkür ediyoruz. El ele vererek mutlu ve huzurlu bir Altındağ için çalışacağız” dediler.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:49
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