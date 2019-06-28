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Altındağ’da halk günleri başladı

Halk Günü buluşmalarını başlatan Altındağ Belediye Başkanı Doç.

28 Haziran 2019 Cuma 11:13
Altındağ’da halk günleri başladı

Halk Günü buluşmalarını başlatan Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, vatandaşların istek ve taleplerini tek tek dinledi.


Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, vatandaşlara verdiği bir sözü daha hayata geçirdi. Mesaisinin büyük bir bölümünü Altındağ sokaklarında vatandaşlarla bir arada geçiren Balcı, halk günleri düzenlemeye başladı. İlki Altındağ Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Halk Günü’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Altındağlılarla tek tek ilgilenen Balcı, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu Halk Günü’nde not edilen taleplerin çözüme kavuşması için Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, gerekli talimatları verdi. Balcı, Halk Günü buluşmalarının düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.


Altındağ’da çözüm var


Altındağ’da vatandaşların taleplerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Balcı, “Göreve geldiğimiz andan itibaren vatandaşımızın sorunlarını çözmek için çalışmaya başladık. Hemşehrilerimle bir araya gelmek için halk günlerini başlattık. Düzenleyeceğimiz buluşmalarla vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinleyip karşılamak için çalışacağız. Bir derdi, sorunu, isteği olan vatandaşlarımızın, ‘ben başkanla görüşemedim’ dememesi için bu uygulamayı başlattık. Altındağ Belediyesi, hemşehrilerimizin evidir ve bu evin kapısı sonuna kadar açıktır. İnşallah bu buluşmaları düzenli olarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:13
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