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Altındağ’da güvenli sokaklar

Altındağ Belediye Başkanı Doç.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:31
Altındağ’da güvenli sokaklar

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla ilçe genelinde kaldırım seferberliği başlatan ekipler, sokakları, yayalar için güvenli hale getiriyor.


Yıl sonuna kadar ilçe genelindeki sokaklara 70 bin ton asfalt serimi yaparak yenileyecek olan Altındağ Belediyesi, buna ek olarak aynı zamanda kaldırım seferberliği de başlattı. Oluşturulan 3 ayrı ekiple, Başpınar, Karapürçek ve Hacettepe mahallerinde çalışmaya başlayan Altındağ Belediyesi, kaldırım bulunmayan noktalardaki çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Kötü durumdaki kaldırımların onarımlarını da gerçekleştirecek olan Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan her noktada yapacağı çalışmalarla yıl sonuna kadar 50 bin metre kaldırım ve bordür taşı döşemeyi hedefliyor.



“Planlı bir Altındağ için çalışıyoruz”


Altındağlı vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını ve anında çözüm ürettiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ Belediyesi olarak ilçemizin eksiklerini gidermek için çalışıyoruz. Altındağ genelinde kaldırım ve tretuvar çalışması başlattık. Yıl sonuna kadar 50 bin metre kaldırım yapacağız. Bunlara ek olarak sokaklarımızın asfaltlarını da yeniliyoruz. Hedefimiz Altındağ genelinde kaldırım ve asfalt bakımından sorunsuz sokaklar oluşturmak. Yapacağımız kaldırımlarda sokaklarımız yayalar için daha güvenli hale getirilecek. Planlı ve düzenli bir Altındağ için ekiplerimizle haftanın her günü çalışıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:31
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