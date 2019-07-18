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Altındağ’da dolu dolu yaz akşamları

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması ve Yaz Akşamı Şenlikleri ile 7’den 70’e herkes keyif dolu saatler geçirecek.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:54
Altındağ’da dolu dolu yaz akşamları

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması ve Yaz Akşamı Şenlikleri ile 7’den 70’e herkes keyif dolu saatler geçirecek.


Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Akşamı Şenlikleri ve Açık Hava Sineması etkinlikleri, 7’den 77’ye herkesin keyifli saatler geçirmesini sağlayacak. Bu hafta Açık Hava Sineması etkinliği Başpınar ve Gülpınar mahalleleri sakinleriyle buluşacak. 20 Temmuz Cuma akşamı Başpınar Mahallesi 1048. Cadde’de ve 22 Temmuz Pazar akşamı Başpınar Mahallesi semt pazarında Müslüm filminin gösterimi yapılacak. 21 Temmuz Cumartesi günü ise Güneşevler Mahallesi semt pazarında Şampiyon filmi beyaz perdede olacak. Açık Hava Sineması etkinliklerinde film gösterimlerinin yanı sıra animasyon, tiyatro, çocuklar için palyaço ve Pamuk Prenses gösterileri, illüzyon şov ve daha birçok sürpriz eğlencelerle Altındağlılar keyifli anlar yaşayacak. Etkinlikler saat 19.00’da başlayacak.



Şişme oyuncaklar kurulacak


Yaz akşamı eğlencelerinin nabzının attığı diğer iki mahalle ise Örnek ve Güneşevler olacak. 19 Temmuz Cuma akşamı Güneşevler semt pazarı ve 20 Temmuz Cumartesi Örnek Stadı’nda yapılacak olan Altındağ Yaz Akşamı Şenlikleri kapsamında alanlara şişme oyuncaklar kurulacak. Renkli balonların dağıtılacağı programda palyaço ve yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Çocuklar oyun alanında eğlencenin tadına varırken, büyükler ise konserlerle keyifli zaman geçirecek. Saat 18.00’de başlayacak şenlikte büyükler için Türk Sanat Müziği ile Türk Halk Müziği konserleri düzenlenecek, aşık atışmaları ve yarışmalar ise eğlenceyi doruğa ulaştıracak. Şenliğe katılan Altındağlıları ayrıca sürpriz hediyeler bekliyor. Yaz akşamı etkinliklerine katılan vatandaşlar arasında yapılacak çekilişle sürpriz hediyeler dağıtılacak.


Tüm Altındağlıları şenliklere davet eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Komşuluk ilişkilerimizi de güçlendiren şenliklere herkesi davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:54
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