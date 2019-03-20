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Altındağ’da Cinderesi kentsel dönüşüm sorunu çözülüyor

Altındağ’da uzun süredir Feridun Çelik ve Beşikkaya mahallelerinde kentsel dönüşüm konusunda vatandaşların sık sık dile getirdiği sorun, Cumhur İttifakı’nın AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı’nın girişimleri ile çözüme kavuşuyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:09
Altındağ’da Cinderesi kentsel dönüşüm sorunu çözülüyor

Altındağ’da uzun süredir Feridun Çelik ve Beşikkaya mahallelerinde kentsel dönüşüm konusunda vatandaşların sık sık dile getirdiği sorun, Cumhur İttifakı’nın AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı’nın girişimleri ile çözüme kavuşuyor.


Altındağ’da Cinderesi kentsel dönüşüm sorunu çözülüyor. Altındağlılara müjdeyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ile birlikte verdi. Bakan Kurum, Başkan adayı Asım Balcı ile birlikte Feridun Çelik ve Beşikkaya mahalleleri kentsel dönüşüm projesinin tanıtım toplantısında mahalle sakinleriyle buluştu. Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada, “4 ay içerisinde Cinderesi’ndeki 1. Etap çerçevesinde 388 konutun ihalesini yapacağız. Bu konutlar az katlı. Zemin artı 4-5 katı geçmeyen, içinde sosyal donatıların bulunduğu çok örnek bir projeyi Altındağ’a kazandırıyoruz” dedi.



“Kira yardımları da devam edecek”


Cinderesi’nde yıkılan evler nedeniyle 36 aydır ödenen kira yardımı sürecinin sonuna gelindiğini vurgulayan Kurum, "Bu kira yardımıyla alakalı evlerinizi teslim alana kadar Altındağ Belediyesi vasıtasıyla kiralarınızı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Kurum, Bakanlık olarak Ankara’ya bugüne kadar 36 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirdi. Bu yatırımın 9 milyarının da devam eden yatırımlar için olduğunu kaydeden Kurum, yatırımlarda sosyal konut uygulamaları, kent ve millet bahçeleri ile millet kıraathaneleri olmak üzere birçok projelerinin bulunduğunu dile getirdi.



“İnandık ve çözdük, bize güvenin, yapacak daha çok işimiz var”


Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ise, ”Altındağımızda önemli bir mevzuda çok ciddi bir adım atılmıştır. Daha önce ben mahalle sakinlerimizle defalarca bir araya geldim, söz vermiştik. ’Hiç merak etmeyin çözeceğiz’ dedik. Çok şükür 31 Mart’tan önce bu sorun çözülüyor" dedi.


Balcı, "Feridun Çelik ve Beşikkaya mahalleleri kentsel dönüşüm projesi kapsamında 388 konutun ihalesi yapılacak. Şimdiden tüm Altındağımıza hayırlı olsun. Verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz. İnandık ve başardık. Ankara Büyükşehir Belediyesinde ve Altındağımızda güçlü bir şekilde göreve gelirsek Ankaramıza ve Altındağımıza yapacak daha çok işimiz var” dedi.


Daha önce seçim çalışmaları kapsamında defalarca vatandaşla bir araya gelen Asım Balcı, kentsel dönüşümde yaşanan sorunların giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, “Ankara Büyükşehir ve hükümetimizin de desteği ile bu sorunları kökten çözeceğiz. Feridun Çelik ve Beşikkaya mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Cinderesi’ndeki kentsel dönüşümle alakalı konuları istişare ettik. Yüce Allah’ın izniyle hemşehrilerimizin memnuniyeti için var gücümüzle çalışacağız” demişti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:09
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