Altındağ’da bisiklete teşvik

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde çocuklarla birlikte bisiklet sürdü.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, Altındağ’da renkli bir etkinlikle kutlandı. Karapürçek Mahallesi’nde bulunan Bisiklet Parkı’nda çocuklara bisiklet dağıtan Altındağ Belediyesi, gençleri sağlıklı yaşama teşvik etti. Bisiklet Parkı’nda doyasıya eğlenen çocuklara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da eşlik etti. Parkurda çocuklarla birlikte bisiklet süren Başkan Balcı, sağlıklı bir yaşam için vatandaşları bisiklet kullanmaya davet etti. Balcı, bisikletin hem insan bedenine hem de çevreye faydalı olduğunu ifade etti. Belediye olarak vatandaşları bisiklete binmeye teşvik edeceklerini söyleyen Başkan Balcı, “Bisiklet hem ulaşım hem de spor anlamında önemli bir araç. Altındağ’da bulunan Bisiklet Parkı gibi alanları çoğaltmak için çalışmalar yürüteceğiz. Öğrencilerimizi ve gençlerimizi bisiklet konusunda teşvik edeceğiz. Bugün de bunun ilk adımını atmak için 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü kutladık. Karapürçek’te bulunan Bisiklet Parkımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Gelsinler burada güvenli bir şekilde bisikletlerini sürsünler” şeklinde konuştu.