Altındağ’da asfalt atağı

Son iki ayda ilçe genelinde yollara 11 bin ton asfalt atan Altındağ Belediyesi, yıl sonuna kadar 75 bin ton daha asfalt serimi gerçekleştirecek.

Altındağlı vatandaşların evlerine daha rahat ve konforlu bir şekilde ulaşması için gece gündüz çalışan Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde yıl sonuna kadar yollara 75 bin ton asfalt serecek. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yollarda bakım ve onarım yapan Altındağ Belediyesi, bazı sokakları da baştan aşağı yeniliyor. Bu süreçte ilçeye yeni yollar da kazandıran Altındağ Belediyesi, bazı yolları da genişletiyor. Son iki ay içerisinde Altındağ’ın her mahallesine eşit hizmet götüren ekipler, çalışmalar kapsamında 11 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfalt çalışmaları hız kesmeden tüm hızıyla devam ederken yolları yenilenen vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Güvenli ve konforlu ulaşım

Altındağ’ın her bölgesine hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimizin sıkıntılarına çözüm bulmak için göreve geldiğimiz ilk günden beri durmadan çalışıyoruz. Altındağ’ın her bölgesinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen asfalt serim ve onarım işlemlerini yapıyoruz. Ekiplerimiz son 2 ayda 11 bin ton asfalt attı. Yıl sonuna kadar 75 bin ton asfalt daha atacağız. İnşallah Altındağ’ın her bölgesine hizmet götüreceğiz. Amacımız daha güzel bir Altındağ. Halkımızın yuvalarına ve iş yerlerine daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.