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Altındağ’da akşam şenlikleri

Altındağ’da belediyenin düzenlediği akşam şenlikleri ve yaz sineması etkinlikleri başlıyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:41
Altındağ’da akşam şenlikleri

Altındağ’da belediyenin düzenlediği akşam şenlikleri ve yaz sineması etkinlikleri başlıyor.


Her yaştan Altındağlı vatandaşın yaz akşamlarını keyifle değerlendirmesini isteyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yaz boyunca ilçe genelinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmesi için talimat verdi. Yaz boyunca Altındağ’ın farklı noktalarında etkinlikler düzenlenecek. Altındağ Belediyesi yaz akşamı programlarının ilki, 6 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yaz boyunca farklı noktalarda gerçekleştirilecek etkinliklerin ilk durağı Karapürçek Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yanı olacak. Etkinlikler her yaştan vatandaşın ilgisini çekecek şekilde düzenlendi. Animasyon gösterileri ve yarışmaların olacağı etkinlik programında tiyatro gösterileri, çocuklar için palyaço ve Pamuk Prenses gösterileri, illüzyon şov, sinema filmi gösterimleri ve daha birçok sürpriz eğlence yer alıyor.


Şenlik programının kapsamı, özellikle çocukların eğleneceği şekilde düzenlendi. Sinema gösterimleri ve konserlerin yanı sıra Cuma ve Cumartesi akşamları Altındağ’daki 11 pazar alanında çocuklar eğlenceye doyacak. Her Cuma ve Cumartesi akşamı saat 17.00’de başlayacak olan etkinlikler kapsamında pazar alanlarına şişme oyuncaklar kurulacak, çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak. Renkli balonların dağıtılacağı, palyaço ve yüz boyama etkinliklerinin yapılacağı program, mahalle sakinlerine keyifli anlar yaşatacak.


Çocuklar oyun alanında eğlencenin tadına varırken, büyükler ise sinema gösterimleri ve konserlerle keyifli zamanlar geçirecek. Büyükler için Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri düzenlenecek, aşık atışmaları ve yarışmalar ise eğlenceyi doruğa ulaştıracak. Ayrıca şenlik alanına katılan Altındağlıları sürpriz hediyeler bekliyor. Yaz akşamı etkinliklerine katılan vatandaşlar arasından kura ile yapılacak çekilişle her akşam şanslı kişilere sürpriz hediyeler verilecek.



“Altındağ’a renk katacak”


Yaz etkinliklerinin Altındağ’a renk katacağını söyleyen Belediye Başkanı Asım Balcı “Her yaştan Altındağlı hemşehrimizin çoluk çocuk toplanıp, komşularıyla birlikte neşeli vakit geçirmesini istiyoruz. Bunun için pek çok etkinliği onların ayağına getiriyoruz. Herkes sinemaya gidemeyebilir, her çocuk sihirbaz göremeyebilir. Biz tüm bu hayalleri hayata geçirmek, çocuklarımızın yüzlerinin güldüğünü görmek, ailece keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve bu vesileyle komşuluk ilişkilerini de güçlendirmek istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:41
  1. konser
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