Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: "Ne söz verdiysek yerine getireceğiz"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “İnşallah Ramazan’da olduğu gibi Ramazan’dan sonra da bu çizgide yol alacağız. Vatandaşlarımızla beraber olacağız” dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.

Bayramlaşma merasiminde konuşan Başkan Balcı, "Ramazan ayı boyunca halkımızla iç içe olduk. Bunu sizlerde çok yakından takip ettiniz. Her akşam vatandaşlarımızla buluşarak oruçlarımızı açtık. İnşallah Ramazan’da olduğu gibi Ramazan’dan sonra da bu çizgide yol alacağız. Vatandaşlarımızla beraber olacağız.31 Mart öncesi ne söz verdiysek inşallah yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.İlçe teşkilatı ile tek tek bayramlaşan Başkan Balcı, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Programa AK Parti Ankara eski Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve çok sayıda Partili katıldı.

Sonrasında AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Ankara İl Başkanlığı bayramlaşma törenine katılan Balcı, buradaki bayramlaşmanın ardından Milliyetçi Hareket Partisi Altındağ İlçe Başkanlığı’na geçti. AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca’nın da eşlik ettiği Balcı, MHP İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş ve teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı. Ziyaretin ardından Ulus’taki Hisarparkı Caddesi’nde dolaşan Başkan Asım Balcı, esnafın bayramını kutladı.