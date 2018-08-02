Altında 9 yıldır böylesi olmadı! En düşük seviyeyi gördü

Dünya Altın Konseyi (WGC), çoğunlukla borsa yatırım fonları (ETF) tarafından satın almaların keskin şekilde düşmesi sebebiyle küresel altın talebinin yılın ilk yarısında % 6 düştüğünü açıkladı.



WGC'nin raporuna göre Ocak-Haziran döneminde toplam küresel altın talebi, geçen yılın aynı döneminde göre 2.086 tondan 1.959 tona düştü. Verilere göre bu rakam 2009'dan beri en düşük seviye.



İkinci çeyrek için altın talebi geçen yıla göre % 4 düşerek 964 tona indi. ETF alımlarında % 46 düşmesinin sebebiyle yatırım için altın satın alma % 9 düşüş yaşadı.



Nisan-haziran döneminde merkez bankası alımları % 7 azaldı.