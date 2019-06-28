0553 313 94 23

Altınbeşik Mağarası’na ulaşım kolaylaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Altınbeşik Mağarası yolunda sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

28 Haziran 2019 Cuma 12:18
Altınbeşik Mağarası’na ulaşım kolaylaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Altınbeşik Mağarası yolunda sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Türkiye’nin en büyük yer altı mağarasına giden tek yol hizmete açılarak, ulaşım daha da kolaylaştı.


Büyükşehir Belediyesi, İbradı İlçesi’nin Ürünlü Mahallesi’nde yer alan Avrupa’nın üçüncü Türkiye’nin en büyük yer altı mağarasına ulaşımı kolaylaştırmak üzere başlattığı asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 5 kilometre uzunluğunda olan Altınbeşik Mağarası yolunun dar ve tehlikeli olan bölümlerini genişleterek, güvenli hale getirdi.


Tur otobüslerinin mağaraya kadar ulaşabileceği şekilde yeniden düzenlenen yeni yol ile artık turistler kolaylıkla mağarayı ulaşım sağlayıp ziyaret edebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Ceylin’e umut olalım
    1. Minik Ceylin’e umut olalım
    2. Necdet Gökçınar'dan sitem: İkisine de..
    3. Ata sporları ile görsel şölen başlıyor
    4. Göz çevresi estetiği ile gençleşin
    5. ÇAYKUR, yaş çay bedellerini ödüyor!
    6. Başkan Afrin Gazisini makam aracı ile..
    7. Akdeniz Üniversitesi’nde Uluslararası..
    8. SÜ Tıp Fakültesi 12. dönem mezunlarını..
    9. Vali Dağlı sanayi kuruluşlarını..
    10. 20 yaş dişlerine dikkat
    11. Gökyüzü uçurtmalarla şenlendi
    12. Paris’e DEAŞ bayrağı dikildi
    13. Ekonomik sıkıntılara karşı okunacak..
    14. Servetiye Cephesi Şehitleri anılacak
    15. Erzincan’da trafik kazası: 6 yaralı
    16. 18 yıl sonra ilk sesi duydu
    17. Denizli'de göğsünden bıçaklanmış halde..
    18. Hasan Taşkın’dan Yeni Yargı Reformu..
    19. Ağlamasın diye halının altına koydu,..
    20. Kartepe gebe eğitim sınıfı açıldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!