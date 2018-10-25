Altınbaş’tan çifte fırsat

Altınbaş Üniversitesi ile Köln Üniversitesi arasında 6 yıl önce imzalanan ve ‘Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programını konu alan protokol öğrencilere yeni fırsatlar sunuyor. 15’i Türkiye’den 15’i de Almanya’dan olmak üzere 30 öğrencilik kontenjanla hayat bulan program kapsamında iki ülkenin hukuk lisans eğitimi veriliyor. Öğrenciler öğrenimlerinin ilk iki yılını Köln Üniversitesi’nde, son iki yılını ise Altınbaş Üniversitesi’nde tamamlıyor. Dili Türkçe ve Almanca olarak belirlenen programın temelinde Türkiye ve Almanya arasında ilk ve tek ‘Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans eğitimi söz konusu.

Yeni kampüste eğitim başladı

Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Teknoloji ve Bakırköy Sağlık Yerleşkesi’nin ardından 2018-2019 akademik yılında Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi’nde de eğitime başladı. Sosyal bilimler ve güzel sanatlar fakültelerini bünyesinde barındıran yeni yerleşkenin mimarisi, öğrencilerin kentle iç içe olmasını temel alarak tasarlandı. Açılış törenine Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş ve Mütevelli Heyet Üyeleri, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Üyeleri, rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Gayrettepe Yerleşkesinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.