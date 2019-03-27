Altınbaş Üniversitesi’nden Robot Teknolojileri Öğrenci Proje Yarışması

Altınbaş Üniversitesi’nin geleneksel hale getirdiği Robot Teknolojileri Öğrenci Proje Yarışması için başvuru süreci devam ediyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:37
Altınbaş Üniversitesi’nden Robot Teknolojileri Öğrenci Proje Yarışması

Altınbaş Üniversitesi’nin geleneksel hale getirdiği Robot Teknolojileri Öğrenci Proje Yarışması için başvuru süreci devam ediyor. 24 Mayıs tarihine kadar yapılacak başvuruların ardından yarışma 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. 9 jüri üyesinin karşısında çizgi izleyen ve serbest kategorilerde yarışacak olan adaylara farklı ödüller takdim edilecek.

Günün Özeti

  1. Altınbaş Üniversitesi
  2. Robot Teknolojileri Öğrenci Proje Yarışması

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