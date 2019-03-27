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İKO Başkanı Mustafa Atayık: Altına yatırım yapmaya devam edin

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Yatırımcılara tavsiyem, bugüne kadar uzun vadede hep kazandıran ve yüzleri güldüren altına ve mücevhere yatırım yapmaya devam etsinler. Çünkü, satın alınan ve yatırım araçları arasında yıllar geçse de geri dönüşü mümkün olan, değer kaybetmeyen tek meta altındır." diye konuştu.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:28
İKO Başkanı Mustafa Atayık: Altına yatırım yapmaya devam edin

Geçmişte ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) oluşan iki kutuplu yapının dünya tarafından takip edildiğini hatırlatan Atayık, "İki kutup arasında kıyasıya bir mücadele ve bilek güreşini izliyorduk. Günümüzde ise siyasetin yerine ticaret aldı. Ülkeler, sıcak savaş yerine ticaretle, gümrük duvarlarını yükselterek, ambargo ve yaptırım silahıyla karşı tarafı dize getirme ve masaya çekme uğraşı içerisinde." diye konuştu.

ABD’nin Çin’e yönelik gümrük vergilerini artırmak suretiyle başlattığı ticaret savaşını da "iki kutuplu dünya" perspektifiyle irdelemek gerektiğini ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında devam eden ticaret düellosuna zaman zaman görüşme molası verilse bile birçok uzmanın görüşüne göre, ABD ve Çin arasındaki ticareti savaşları, küresel istikrar için en büyük riski oluşturmaya devam ediyor. Diğer yandan ekonominin önündeki bir diğer belirsizlik ise Brexit süreci... İngiltere’nin AB’den ayrılması Avrupa’nın geleceğine dair soru işaretleri oluştururken, aynı zamanda Brexit’le ilgili sürecin nasıl sonuçlanacağı da belirsizliğini koruyor. Dünya ekonomisinin önündeki riskler, sadece bunlarla sınırlı değil. Venezuela’daki mevcut durum, Kuzey Kore, Suriye ve İran’la ilgili gelişmeler de yakından takip edilen ve sonucu merak edilen gündem başlıkları olarak önümüzde duruyor."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:28
  1. ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB)
  2. iki kutuplu dünya

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